Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Косметолог объяснила, чем грозит выдавливание прыщей

Shutterstock

Самостоятельное выдавливание прыщей может усилить воспаление, привести к пигментации, а также распространению инфекции через сосудистую сеть лица. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог, косметолог Лариса Сафонова.

По ее словам, кровообращение в этой зоне имеет свои особенности, поэтому при механическом воздействии на прыщ инфекция может распространиться дальше.

«В некоторых зонах кровообращение устроено так, что сосуды лица напрямую связаны с сосудистой сетью, которая идет в сторону головного мозга. Когда человек сдавливает воспаление, происходит травматизация тканей и инфекция может распространяться дальше. В отдельных случаях она может попасть и в более глубокие структуры. Поэтому такие действия могут быть опасны», — сказала Сафонова.

Чистку лица со специалистом также можно проводить только после уменьшения воспаления, подчеркнула эксперт. Она уточнила, что лечение может включать в себя как наружный уход, так и медикаментозную терапию. План лечения может назначить только врач в ходе консультации, заключила косметолог.

Клинический нутрициолог и health-coach Алена Вавилова до этого говорила, что неправильное питание — одна из самых частых причин появления акне. Избыточное употребление сладостей и выпечки, жирной и острой пищи, а также недостаток клетчатки и витаминов создают дисбаланс, который напрямую отражается на состоянии кожи.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!