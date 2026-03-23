Косметолог объяснила, чем грозит выдавливание прыщей

Самостоятельное выдавливание прыщей может усилить воспаление, привести к пигментации, а также распространению инфекции через сосудистую сеть лица. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог, косметолог Лариса Сафонова.

По ее словам, кровообращение в этой зоне имеет свои особенности, поэтому при механическом воздействии на прыщ инфекция может распространиться дальше.

«В некоторых зонах кровообращение устроено так, что сосуды лица напрямую связаны с сосудистой сетью, которая идет в сторону головного мозга. Когда человек сдавливает воспаление, происходит травматизация тканей и инфекция может распространяться дальше. В отдельных случаях она может попасть и в более глубокие структуры. Поэтому такие действия могут быть опасны», — сказала Сафонова.

Чистку лица со специалистом также можно проводить только после уменьшения воспаления, подчеркнула эксперт. Она уточнила, что лечение может включать в себя как наружный уход, так и медикаментозную терапию. План лечения может назначить только врач в ходе консультации, заключила косметолог.

Клинический нутрициолог и health-coach Алена Вавилова до этого говорила, что неправильное питание — одна из самых частых причин появления акне. Избыточное употребление сладостей и выпечки, жирной и острой пищи, а также недостаток клетчатки и витаминов создают дисбаланс, который напрямую отражается на состоянии кожи.

