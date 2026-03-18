Врач объяснила, почему весной появляются прыщи

Весной прыщи могут появляться на фоне сезонного снижения иммунитета и дефицита витамина D. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, чаще всего гнойные прыщи говорят о сбое в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Причиной может быть и в целом ослабление иммунитета, который все это время работал в усиленном режиме, борясь с вирусами. К тому же весной его часто подрывает дефицит витаминов и микроэлементов. Он мог произойти потому, что зимой многие отдавали предпочтение более вредной сладкой пище, чтобы справиться с депрессивным состоянием, вызванным коротким световым днем», — отметила Скорогудаева.

Помимо этого, прыщи могут появиться и из-за нехватки витамина D, который поддерживает здоровье кожи и может блокировать любые воспалительные процессы. Врач посоветовала сдать анализ крови и при наличии дефицита — восполнять его с помощью препарата. Эксперт также посоветовала наладить питание и сократить потребление продуктов с большим количеством простых углеводов, которые могут стать провокаторами возникновения различных воспалений на коже.

Клинический нутрициолог и health-coach Алена Вавилова до этого говорила, что неправильное питание — одна из самых частых причин появления акне. Избыточное употребление сладостей и выпечки, жирной и острой пищи, а также недостаток клетчатки и витаминов создают дисбаланс, который напрямую отражается на состоянии кожи.

