На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала неочевидную причину почвления прыщей

Врач Вавилова: зачастую причиной появления акне является неправильное питание
true
true
true
close
Shutterstock

Неправильное питание — одна из самых частых причин появления акне. Избыточное употребление сладостей и выпечки, жирной и острой пищи, а также недостаток клетчатки и витаминов создают дисбаланс, который напрямую отражается на состоянии кожи. Об этом в интервью РИАМО предупредила клинический нутрициолог и health-coach Алена Вавилова.

«Нехватка витаминов A, B6, Е, а также цинка и омега-3 жирных кислот может спровоцировать угревую сыпь или ухудшить течение уже имеющегося акне. Кожа — это орган, который отражает общее состояние организма. Если ему не хватает строительного материала, барьерные функции кожи нарушаются», — отметила специалист.

Также, по ее словам, на состояние кожных покровов оказывают влияние стрессы и недосып.

Если стандартная коррекция питания не приносит результатов, врач может назначить несколько тестов: на непереносимость глютена, пищевого белка, лактозы и фруктозы; на ферментативные нарушения, добавила Вавилова.

Врач-дерматолог, косметолог Елена Иванова до этого говорила, что салициловая кислота может помочь в борьбе с легкой степенью акне, однако, при сильных воспалениях нужны дополнительные средства.

Ранее психолог рассказал, как кожа реагирует на стресс и тревогу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами