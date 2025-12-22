Врач назвала неочевидную причину почвления прыщей

Неправильное питание — одна из самых частых причин появления акне. Избыточное употребление сладостей и выпечки, жирной и острой пищи, а также недостаток клетчатки и витаминов создают дисбаланс, который напрямую отражается на состоянии кожи. Об этом в интервью РИАМО предупредила клинический нутрициолог и health-coach Алена Вавилова.

«Нехватка витаминов A, B6, Е, а также цинка и омега-3 жирных кислот может спровоцировать угревую сыпь или ухудшить течение уже имеющегося акне. Кожа — это орган, который отражает общее состояние организма. Если ему не хватает строительного материала, барьерные функции кожи нарушаются», — отметила специалист.

Также, по ее словам, на состояние кожных покровов оказывают влияние стрессы и недосып.

Если стандартная коррекция питания не приносит результатов, врач может назначить несколько тестов: на непереносимость глютена, пищевого белка, лактозы и фруктозы; на ферментативные нарушения, добавила Вавилова.

Врач-дерматолог, косметолог Елена Иванова до этого говорила, что салициловая кислота может помочь в борьбе с легкой степенью акне, однако, при сильных воспалениях нужны дополнительные средства.

Ранее психолог рассказал, как кожа реагирует на стресс и тревогу.