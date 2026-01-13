Размер шрифта
В России раскритиковали использование полиграфа при покупке квартир

Финансист Трепольский: показания полиграфа при покупке жилья не имеют силы
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Показания полиграфа не имеют юридической силы, поэтому россиянам при покупке квартир логично пользоваться услугами видеофиксации сделки у нотариуса, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Использование полиграфа в сделках с недвижимостью — это скорее психологический инструмент, чем юридический. Для покупателя это способ верифицировать «чистоту намерений» продавца, особенно в зоне риска (пожилые люди, одинокие собственники). Однако важно понимать, что полиграф фиксирует лишь психофизиологические реакции, а не объективную истину. Продавец может искренне верить, что не планирует оспаривать сделку, но спустя полгода под давлением родственников или из-за внезапно возникшего заболевания (например, деменции) подать иск о признании сделки недействительной. С точки зрения закона, показания полиграфа не имеют юридической силы в гражданских спорах», — отметил Трепольский.

По его словам, суд руководствуется документальными доказательствами: справками из ПНД (психоневрологического диспансера), медицинскими освидетельствованиями на момент сделки и нотариальным удостоверением. Даже если в договор включить пункт о прохождении детектора лжи, он не ограничит конституционное право гражданина на судебную защиту, предупредил финансист. По его словам, если судебно-психиатрическая экспертиза установит, что в момент подписания документов продавец не отдавал себе отчет в своих действиях, результаты полиграфа не помогут сохранить право собственности за покупателем.

Придание таким показаниям юридической силы в текущих реалиях нецелесообразно, уверен Трепольский. По его мнению, это создало бы опасный прецедент: процедуру можно обмануть при должной подготовке или использовании определенных препаратов, а погрешность метода слишком велика для решения судьбы дорогостоящих активов.

«Вместо внедрения полиграфа рынку недвижимости помогла бы обязательная видеофиксация всех сделок у нотариуса и расширение ответственности страховых компаний за титульное страхование, что дает реальные финансовые гарантии», — заключил финансист.

В Москве покупатели жилья все чаще предлагают продавцам пройти проверку на полиграфе — юристы связывают тренд с так называемой пенсионерской схемой. При этом результаты такой процедуры юридической силы не имеют: это скорее способ для покупателя попытаться понять мотивацию и добросовестность второй стороны. Но даже если продавец «успешно» прошел тест и это успокоило покупателя, в случае спора суд все равно может принять решение в пользу продавца.

Ранее россиянам рассказали, на что обратить внимание перед продажей квартиры. 

