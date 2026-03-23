С экс-телеведущей Курбангалеевой взыскивают более 200 тысяч рублей

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Судебные приставы взыщут с экс-телеведущей Курбангалеевой 208 тысяч рублей
Farida Kurbangaleeva/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстримистов) будет принудительно взыскана сумма в размере более 200 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Согласно материалам, с февраля 2025 года по январь 2026 года приставы возбудили в отношении Курбангалеевой* пять исполнительных производств о взыскании более 208 тысяч рублей по штрафам за административные правонарушения.

В июле 2025 года Второй Западный окружной военный суд назначил восемь лет лишения свободы заочно для Курбангалеевой по обвинению в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков об армии РФ.

Курбангалеева обвинялась в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

Ранее уголовное дело против историка Эйдельман поступило на новое рассмотрение в суд.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
