С экс-телеведущей Курбангалеевой взыскивают более 200 тысяч рублей

С экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстримистов) будет принудительно взыскана сумма в размере более 200 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Согласно материалам, с февраля 2025 года по январь 2026 года приставы возбудили в отношении Курбангалеевой* пять исполнительных производств о взыскании более 208 тысяч рублей по штрафам за административные правонарушения.

В июле 2025 года Второй Западный окружной военный суд назначил восемь лет лишения свободы заочно для Курбангалеевой по обвинению в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков об армии РФ.

Курбангалеева обвинялась в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

