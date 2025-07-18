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Военный суд вынес приговор журналистке Курбангалеевой

Суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы журналистку Курбангалееву
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Телеграм-канал «Пражский Град»

Второй Западный окружной военный суд назначил 8 лет лишения свободы заочно для журналистки Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстримистов) по обвинению в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков об армии РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Курбангалеевой наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима», — огласил судья.

Также Курбангалеевой запрещено администрировать сайты в течение четырех лет.

Уточняется, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Назначенный судом срок будет исчисляться с момента задержания осужденной при пересечении границы РФ или ее экстрадиции.

Такой срок для журналистки запросил представитель гособвинения. Прокурор отметил, что Курбангалеева опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, распространила под видом достоверной информацию о нанесении российскими войсками ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. По словам прокурора, тем самым экс-ведущая ввела в заблуждение своих подписчиков относительно правомерности деятельности ВС РФ при проведении спецоперации на Украине, дискредитировала российскую армию.

Ранее следствие заявило о связи Курбангалеевой с британскими спецслужбами.

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