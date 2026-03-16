В Архангельской области студент получил срок за госизмену

Студенту из Архангельской области дали 13 лет за госизмену и диверсию

В Архангельской области студента среднего специального учебного заведения приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и диверсию, в ходе которой он по указанию украинских кураторов поджег релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщается на странице областного суда во «Вконтакте».

«С учетом требований закона, исключительно положительных характеризующих данных, смягчающих обстоятельств осужденному, признанному виновным в особо тяжких преступлениях, по совокупности назначенных наказаний назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

В суде отметили, что первые три с половиной года виновный проведет в тюрьме.

Как установило следствие, житель Архангельской области 2004 года рождения с помощью мессенджеров начал общение с представителями украинской спецслужбы. В марте 2024 года он был задержан сотрудниками ФСБ во время поисков горючей смеси, подходящей для диверсии. Как отмечается в сообщении суда, для совершения диверсии рассматривались разные объекты.

В ходе следствия было установлено большое количество данных, подтверждающих общение студента с организаторами диверсии. Вину мужчина признал в полном объеме.

Ранее в Тамбовской области за госизмену осудили мужчину к 18 годам тюрьмы.