Россиян предупредили, что клещ может быть заразен без укуса

Клещи являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, таких как опасный для человека клещевой энцефалит. При этом заразиться от паразита можно не только в результате укуса, но и при попадании его на кожу. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

Специалист напомнил, что от клещей можно заразиться болезнью Лайма, при которой у человека повышается температура, а на месте укуса появляется красное пятно в форме бычьего глаза. При этом, если вовремя не начать лечение, заболевание может перейти в хроническую форму и поразить нервы, сосуды и сердце. Клещевой энцефалит изначально провоцирует лихорадку, после чего может поразить головной и спинной мозг, а также привести к инвалидности и другим серьезным последствиям.

Однако эксперт отметил, что столкнуться с клещом чаще всего можно в диких лесах, полях, степях и лесопарковых зонах, не обработанных специальными реагентами.

«Нужно использовать различные репелленты от клещей, от мошек, от комаров — на ноги их брызгать и на туловище. И, конечно, заправлять штаны в носки. Также желательно ходить по дикой местности и паркам в сапогах. Это нужно, чтобы не допустить контакта клеща с телом. Даже наползание клеща на оголенный участок кожи — это уже опасно, это уже может занести инфекцию», — предупредил он.

После контакта с клещом или при его укусе нужно срочно обратиться за медицинской помощью. При этом самого клеща следует сдать в лабораторию для анализа.

Ранее врач предупредил о заболеваниях, передающихся через укусы комаров.

 
