Россиян предупредили о скором пробуждении клещей

Заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев рассказал «Ленте.ру», что первые клещи пробуждаются при температуре +2... +5°C.

По его словам, в средней полосе России клещей можно встретить уже в начале марта. Насекомые переходят в активную фазу, когда воздух прогревается выше +10... +15°C. Таким образом, основной пик активности клещей совпадает с началом весенних работ на дачных участках, поэтому владельцы дач и садов находятся в зоне риска.

Биолог напомнил, что клещи являются переносчиками вирусных и бактериальных заболеваний, самое опасное из которых — энцефалит, поражающий центральную нервную систему, что может привести к инвалидности или даже летальному исходу. Еще одно опасное заболевание, которое переносят клещи, — это боррелиоз.

Гордеев уточнил, что клещи любят влажные тенистые участки, хотя их можно встретить и в поле, и в высокой траве, и в лесу, на дачной лужайке и даже на пустыре в черте города.

13 марта врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули рассказал, что клещи являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, таких как опасный для человека клещевой энцефалит. При этом заразиться от паразита можно не только в результате укуса, но и при попадании его на кожу.

После контакта с клещом или при его укусе нужно срочно обратиться за медицинской помощью. При этом самого клеща следует сдать в лабораторию для анализа.

