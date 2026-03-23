В Киевской области произошли два взрыва

В украинском городе Буча утром прогремели два взрыва, в результате которых пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной государственной администрации Николай Калашник.

По его данным, первый взрыв произошел возле многоквартирного жилого дома. Спустя некоторое время рядом взорвалось еще одно неизвестное устройство.

«В результате двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации, их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет», — написал Калашник.

В настоящее время место происшествия оцеплено, обстоятельства взрывов выясняются, уточнил глава областной государственной администрации. Полиция Киевской области уже квалифицировала произошедшее как террористический акт. Там уточнили, что второй взрыв произошел в момент прибытия сотрудников полиции.

22 марта в украинском Чернигове произошел взрыв в здании супермаркета. По словам начальника городской военной администрации Дмитрия Брижинского, в результате детонации были травмированы четыре человека, их госпитализировали.

Ранее в части Киева пропали свет и вода.