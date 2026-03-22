На Украине произошел взрыв в супермаркете

В Чернигове произошел взрыв в здании супермаркета
В украинском Чернигове произошел взрыв в здании супермаркета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

«В супермаркете «АТБ» по улице Летной, предварительно, взорвался неизвестный предмет. Травмированы четыре человека, они доставлены в больницу», — написал он.

По словам Брижинского, на месте работают сотрудники экстренных служб.

До этого украинские СМИ писали, что в окрестностях Изюма на востоке страны произошли взрывы. Как уточняется, взрывы были зафиксированы на территории Изюмской общины Харьковской области.

21 марта север Украины был частично обесточен после ударов по энергетической инфраструктуре. Без электричества остались большинство жителей Черниговской области. При атаках был поврежден важный энергетический объект в Нежинском районе. Из-за этого электричества лишились 430 тыс. абонентов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в части Киева пропали свет и вода.

 
