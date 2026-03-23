Под Новосибирском нашли «гранату» у остановки

Росгвардия: у остановки в Линево нашли предмет, похожий на гранату Ф-1
Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области

Житель Новосибирской области обнаружил рядом с остановкой общественного транспорта предмет, похожий на гранату Ф-1. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Информация о находке поступила дежурному управления Росгвардии по региону. Сообщалось, что в рабочем поселке Линево местный житель заметил подозрительный предмет, внешне напоминающий гранату.

На место направили группу разминирования инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь». Специалисты обследовали находку и установили, что это макет гранаты Ф-1, который не представляет опасности.

Предмет передали сотрудникам полиции для дальнейших проверок.

В Росгвардии также напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо обращаться в правоохранительные органы и не пытаться трогать или перемещать их самостоятельно.

До этого в Екатеринбурге на железнодорожных путях нашли боевую осколочную гранату. Она лежала недалеко от станции «Электродепо» Свердловской железной дороги.

Ранее в российском регионе жители случайно нашли пять авиабомб и 51 мину времен ВОВ.

 
