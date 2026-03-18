В Кузбассе древняя церковь получит новый статус

Древняя каменная церковь, построенная до 1768 года в селе Ильинка Новокузнецкого округа, в скором времени получит статус объекта культурного наследия Кузбасса. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на соответствующее постановление, которое опубликовано на сайте администрации регионального правительства.

Сейчас «Каменная церковь» используется как склад для комбикорма. Однако скоро вокруг нее будут установлены специальные охранные зоны, а любая деятельность на прилегающих территориях окажется строго регламентирована. Таким образом удастся сохранить исторический облик памятника.

Помимо этого, власти утвердили особые требования к градостроительным регламентам в пределах этой зоны. Нововведения помогут контролировать строительство, реконструкцию и другие происходящие изменения, которые могли бы нанести ущерб культурной ценности церкви.

Отмечается, что сейчас подготавливают все требуемые документы для регистрации нового статуса древнего объекта.

