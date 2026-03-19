Жителя Симферополя отправили в колонию за госизмену

Суд в Крыму приговорил жителя Симферополя к 18 годам колонии за госизмену

Жителя Симферополя признали виновным в государственной измене и приговорили к 18 годам лишения свободы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.

Из заявления следует, что на скамье подсудимых оказался гражданин России 1970 года рождения. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что фигуранту также было назначено дополнительное наказание. После того, как он выйдет из колонии, его свобода будет ограничена еще на один год и девять месяцев.

16 марта суд в Самарской области приговорил слесаря механосборочных работ одного из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обвиненного в государственной измене, к 15 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) фотографии деталей двигателей, используемых в военно-транспортной авиации и применяемых в зоне боевых действий.

Ранее в Архангельской области студент получил срок за госизмену.