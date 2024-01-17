Путин призвал защитить учителей от травли в соцсетях

Президент России Владимир Путин поручил продумать, как защитить учителей в интернете. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано правительству страны и Совету при президенту РФ по развитию гражданского общества и правам человека по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

До 1 июля 2024 года ответственные лица должны ознакомить главу государства с предложениями, которые позволят реализовать правовые механизмы обеспечения «защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников», в том числе с учетом распространения сведений о них в социальных сетях.

10 января Путин сообщал, что в России до 2030 года продлят программу «Земский учитель», которая предоставляет помощь молодым специалистам при трудоустройстве в сельские школы. Программа стартовала в стране в начале 2020 года.

Ранее педагог перечислила пять главных мифов о детском образовании.