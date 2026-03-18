Россиян предупредили о риске колоссальной нагрузки на глаза из-за ярких экранов

Офтальмолог Шилова: яркие экраны гаджетов приводят к пелене и двоению в глазах
При использовании смартфонов и прочих гаджетов важно внимательно относиться к регулированию яркости экранов, так как слишком яркое свечение создает на глаза колоссальную нагрузку. Это грозит множеством негативных последствий, включая ощущение песка и пелены в глазах, раздвоение и невозможность сфокусировать зрение, предупредила в беседе с RT заявила профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Опаснее всего использовать яркий гаджет в темном помещении – из-за этого глаза вынуждены все время адаптироваться под разную интенсивность света, переключаясь с яркого дисплея на обычные предметы.

«Наши глаза не рассчитаны на такую скорость перестройки. В среднем зрачку требуется около пяти секунд, чтобы адаптироваться к яркому свету, и столько же, чтобы привыкнуть к темноте», — пояснила врач.

Такие «световые качели» утомляют глаза, развивают астенопию (зрительную усталость), из-за чего человек как будто видит все через пелену, у него может начать двоиться текст, слезная пленка в глаза пересыхает, из-за чего появляется жжение. Постоянно фокусируясь на близких предметах, постепенно человек сталкивается с трудностями при попытке сфокусировать зрение на удаленном предмете.

Кроме того, такие нагрузки грозят головной болью в области висков и надбровных дуг. Постоянное «залипание» в светящихся гаджетах вместе с тем препятствует выработке мелатонина и нарушает сон.

Чтобы снизить последствия использования смартфона, офтальмолог посоветовала установить на нем режим автояркости, чтобы экран подстраивался под освещение в помещении. Также важно каждые 20 минут делать перерывы и переводить взгляд на объекты, находящиеся на отдалении не менее шести метров. Вечером специалист призвала включать на экранах ночной режим, отметив, что это может снизить нагрузку на сетчатку глаз.

До этого Татьяна Шилова разоблачила миф о том, что диета для улучшения зрения должна включать в себя чернику и морковь. По ее словам, желающим улучшить здоровье глаз важно включить в рацион в первую очередь жирную морскую рыбу (лосось, сардины, скумбрия), яичные желтки, кукурузу, листовые овощи, цитрусовые, болгарский перец, орехи и семена.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

