HR-эксперт рассказала о самых бесполезных офисных практиках

Наиболее бесполезными практиками офисной жизни являются регулярные совещания и традиция оставаться на рабочем месте до ухода руководителя. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, подобные совещания зачастую проводятся просто «для галочки», без четкой повестки. Проводить их есть смысл только в том случае, если они имеют конкретную цель, подчеркнула специалист. Она добавила, что к вредным считается и присутствие на рабочем месте, если начальство не уходит домой.

«Это классика: сотрудники выполнили работу к 18:00, однако продолжают сидеть допоздна, потому что «шеф еще на месте». Такой подход заставляет многих создавать ложное чувство занятости и порождает прокрастинацию. Ведь, если все равно сидеть до вечера, можно и не спешить. От этого нужно избавляться, переходя на управление по целям и результатам», — подчеркнула Лоикова.

Эксперт добавила, что продуктивность снижают микроменеджмент, когда сотрудников заставляют отчитываться о самых мелких задачах, а также общение исключительно в мессенджерах.

Результаты опроса, проведенного компаниями UTEAM и Рокфон (есть у «Газеты.Ru») до этого показали, что для 70% опрошенных россиян идеальный офис оснащен оборудованной кухней, для 66% — современной техникой и для 63% — удобной мебелью. Наряду с этим работникам нужен акустический комфорт: в топ-5 вошли спокойная обстановка без шума, гула и отвлекающих звуков (52%), а также выделенная тихая зона для отдыха (47%).

