Россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2026 году

В 2026 году самые дорогие месяцы для отпуска — январь, февраль и май, а выгоднее всего брать паузу от работы в июле. Если спланировать поездку правильно, можно отдохнуть подольше или получить больше отпускных. О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.

Минтруд выпустил проект календаря праздничных дней. Новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Кроме того, россиян ждут пять длинных выходных: в феврале (21–23), марте (7–9), в мае (1–3 и 9–11) и июне (12–14). А еще отдохнуть получится в среду 4 ноября.

«Можно выбрать одну из двух стратегий: дольше отдыхать или получить побольше отпускных. Отпускные будут больше, если взять отпуск в «выгодный месяц» и захватить выходные. Дольше отдыхать получится, если брать дни между праздниками. Правда, это не так выгодно, ведь чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже каждый такой день оплачивается. Все это, конечно, относится к тем, кто работает на классической пятидневке и может делить отпуск на части», — отмечает Анастасия Панова, руководитель отдела кадрового делопроизводства и расчета заработной платы в сервисе путешествий Туту.

Эксперт Туту отметила, что пока Минтруд представил только проект календаря, а документ может измениться в процессе согласований.

«Если проект согласуют, то самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль: в нем 23 рабочих дня. Далее следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — по 22 рабочих дня. Дороже всего один день отпуска обойдется в январе, ведь в этом месяце только 15 рабочих дней. Затем идут февраль и май — в них по 19 рабочих дней. Это справедливо для тех, кто работает пять дней в неделю», — говорит Анастасия Панова.

Эксперты Туту рассказали, куда отправиться в отпуск в выгодные месяцы. «На июль приходится высокий сезон на российских курортах. Краснодарский край удерживает лидерство, но стоит обратить внимание на Азовское побережье: Ейск, Темрюк и Тамань. На природе можно отдохнуть на Байкале, Алтае и Камчатке. В апреле можно поехать в Узбекистан, где еще нет изнуряющей жары, полюбоваться цветением в Японии, Марокко или на российском юге», — подчеркивает Дарья Гапанюк, менеджер маркетинга туров в сервисе путешествий Туту.

В сентябре туристы застанут бархатный сезон на побережьях Черного и Каспийского морей, а также комфортно отдохнут в Египте и Тунисе. Октябрь подойдет для оздоровительной поездки в Кисловодск, купания в Краснодарском крае и Турции. В декабре в России популярны горнолыжные курорты Кавказа и Алтая, а также теплые зарубежные направления — Таиланд и ОАЭ.

Ранее россияне полюбили пассивный отдых.