Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москву придет почти апрельское тепло уже в марте

Синоптик Макарова: москвичей ждет неожиданное тепло почти до +14°C
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве на следующей неделе установится погода, характерная для середины апреля. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, температура продолжит опережать климатическую норму примерно на четыре градуса. Погода останется теплой, а атмосферное давление будет повышенным.

Синоптик уточнила, что днем воздух может прогреваться до +12…+14 °C. Эти значения близки к рекордным: для 23 марта максимальная температура составляет +14,6 °C.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала в Москве до конца марта солнечная погоду. Она добавила, что пасмурных дней быть не должно. Также специалист отметила, что в Москве и Московской области до конца марта прогнозируется аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 3-4 градуса. В ночные часы, добавила синоптик, при этом по-прежнему будет наблюдаться легкий морозец.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!