В Москву придет почти апрельское тепло уже в марте

В Москве на следующей неделе установится погода, характерная для середины апреля. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, температура продолжит опережать климатическую норму примерно на четыре градуса. Погода останется теплой, а атмосферное давление будет повышенным.

Синоптик уточнила, что днем воздух может прогреваться до +12…+14 °C. Эти значения близки к рекордным: для 23 марта максимальная температура составляет +14,6 °C.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала в Москве до конца марта солнечная погоду. Она добавила, что пасмурных дней быть не должно. Также специалист отметила, что в Москве и Московской области до конца марта прогнозируется аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 3-4 градуса. В ночные часы, добавила синоптик, при этом по-прежнему будет наблюдаться легкий морозец.

