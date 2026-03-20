В Совете Федерации рассказали гражданам, в чем главная уловка мошенников

Член Совета Федерации Алексей Пушков убежден, что мошенники внушают гражданам, что государство их обманывает. Об этом сообщает kp.ru.

«Еще несколько лет назад эта сфера находилась вне поля зрения законов. И мы только примерялись к тому, как бороться с этим злом. Сейчас уже принята целая система мер. Есть пакет законов «Антифрод-1», на подходе пакет «Антифрод-2». И законодательная база уже дала результаты: в конце прошлого года удалось остановить экспоненциальный рост кибермошенничества», — подчеркнул сенатор.

Так, по информации Пушкова, в 2019 году ущерб составил 2 млрд рублей, в 2020 году — уже 25 млрд, а в 2021-м — рекордные 60 млрд. И вот к 2024 году суммарные потери, по разным оценкам, достигли колоссальных 280–300 млрд рублей.

Сенатор при этом назвал основные приемы мошенников.

«Первый прием - это обещание прибыли за те небольшие деньги, которые им переведут. И второй - убеждение в том, что государство, банки, законодатели - все их обманывают», — заявил Пушков.

До этого в Пензе пенсионерка лишилась 18 млн рублей, сообщив мошенникам номер СНИЛС. Во время звонка неизвестные рассказали, что пенсионерке положены выплаты, из она сможет получить если продиктует номер своего документа.



