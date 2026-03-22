Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин задолжал банку триллион рублей из-за сбоя

Москвич оказался должен триллион рублей из-за сбоя в работе банка
Мария Девахина/РИА Новости

У жителя Москвы возник долг перед банком, приближающийся к 1 трлн рублей, из-за сбоя в работе кредитной организации. Об этом сообщает издание Baza.

По информации журналистов, 30-летний мужчина, войдя в мобильное приложение своего банка для проверки поступления заработной платы, обнаружил отрицательный баланс. На его счете числилась задолженность в размере 999 999 999 999 руб. 99 коп., что привело к его автоматической блокировке.

Столкнувшись с подобной ситуацией, москвич незамедлительно обратился в службу технической поддержки и в отделение кредитной организации. Сотрудники финансового учреждения посоветовали ему составить письменную претензию.

В настоящий момент, заручившись поддержкой юриста, мужчина ожидает ответа от банка и снятия блокировки со счета. В случае отказа в решении проблемы он намерен обратиться в судебные органы.

До этого сообщалось, что муж блогерши Насти Ивлеевой предприниматель Филипп Бегак задолжал налоговой больше полумиллиона рублей. По данным издания Super, он накопил перед ФСН долг в размере 571 тыс. рублей.

Ранее Лариса Долина оказалась в базе должников налоговой службы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
