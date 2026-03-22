Россиянин задолжал банку триллион рублей из-за сбоя

У жителя Москвы возник долг перед банком, приближающийся к 1 трлн рублей, из-за сбоя в работе кредитной организации. Об этом сообщает издание Baza.

По информации журналистов, 30-летний мужчина, войдя в мобильное приложение своего банка для проверки поступления заработной платы, обнаружил отрицательный баланс. На его счете числилась задолженность в размере 999 999 999 999 руб. 99 коп., что привело к его автоматической блокировке.

Столкнувшись с подобной ситуацией, москвич незамедлительно обратился в службу технической поддержки и в отделение кредитной организации. Сотрудники финансового учреждения посоветовали ему составить письменную претензию.

В настоящий момент, заручившись поддержкой юриста, мужчина ожидает ответа от банка и снятия блокировки со счета. В случае отказа в решении проблемы он намерен обратиться в судебные органы.

