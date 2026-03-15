Двое детей застряли в сугробе в Казани, когда прыгали в него с многоэтажки

В Казани двое детей прыгали с многоэтажки в сугроб и застряли в нем

В Казани двое детей застряли в сугробе после прыжков с многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

Инцидент произошел у высотного дома, где компания детей решила прыгать в снег. Двое несовершеннолетних застряли после прыжка в сугробе и не могли выбраться самостоятельно.

На помощь детям прибыли сотрудники экстренных служб, которые вытащили малолетних из западни. Особые сложности возникли с 13-летним мальчиком, ноги которого оказались глубоко в снежной массе — его пришлось откапывать. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого десятилетняя девочка провалилась в сугроб в Москве и застряла. Снежную массу сковала плотная ледяная корка, из-за чего она не могла выбраться сама.

