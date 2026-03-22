Глава «ЛизаАлерт» объяснил, почему Усольцевых невозможно найти по телефонам

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» не может использовать мобильные телефоны пропавших людей для их поиска из-за действующего законодательства. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава отряда Григорий Сергеев.

По его словам, у большинства пропавших есть телефоны, однако искать их местоположение имеют право только спецслужбы, поскольку такие данные защищены законом о тайне связи. Он отметил, что в ситуации, когда речь идет о спасении жизни, этот запрет становится проблемой и требует изменений.

Сергеев также указал, что для решения вопроса нужны не только поправки в законодательство, но и доступ к специальным техническим средствам, которые позволяют определять местоположение телефонов с воздуха, например с помощью вертолетов или беспилотников.

Он добавил, что такие технологии существуют, но их применение ограничено. При этом поисковики рассматривают альтернативные способы, которые не нарушают закон, например поиск не самого телефона, а его компонентов.

Поиски семьи Усольцевых начались в сентябре прошлого года после того, как Ирина Усольцева не вышла на работу. В их автомобиле нашли крупную сумму денег, при этом туристического снаряжения не было. Известно, что члены семьи были легко одеты, а по дороге их видели туристы. Телефон главы семьи в последний раз выходил в сеть вечером в день исчезновения.

По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

