Диетолог назвала способ борьбы с вечерним перееданием

Завтрак в течение часа после пробуждения помогает контролировать аппетит днем и не переедать на ночь. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова.

«Отказываться от завтрака не рекомендуется. Прием пищи в течении часа после пробуждения заряжает энергией на целый день, помогает контролировать аппетит и снижает риски вечерних перееданий», — сказала она.

Однако, по словам специалиста, не менее важным является качественный состав питания. Диетолог отметила, что каждый основной прием пищи должен содержать белки, жиры и углеводы. Также важно избегать рафинированных, переработанных, высокоуглеводных продуктов и фастфуда.

Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова до этого рассказала, что бороться с тягой к сладкому стоит постепенно. По ее словам, можно понемногу снижать количество сахара в напитках, а также количество десертов в рационе. При этом для минимизации соблазна лучше убрать сладости из зоны видимости.

