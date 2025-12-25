На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что поможет побороть тягу к сладкому

Врач Белоусова: бороться с тягой к сладкому лучше постепенно
true
true
true
close
Shutterstock

Постепенность поможет избавиться от зависимости от сладкого, это позволит организму успеть подстроиться под изменения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Так, можно понемногу снижать количество сахара в напитках, а также количество сладостей. По словам врача, для минимизации соблазна лучше убрать сладости из зоны видимости.

Она добавила, что в некоторых случаях тяга к сладкому может быть признаком проблем со здоровьем, в том числе нарушений углеводного обмена, преддиабета или диабета.

«Иногда подобное бывает и при железодефицитной анемии или дефиците хрома. Поэтому перед тем как полностью исключать сладкое, нужно проверить уровень сахара и железа в крови и при необходимости скорректировать питание», — подчеркнула Белоусова.

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта до этого установили, что ежедневная порция орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому и улучшает качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома.

Ранее были названы четыре неочевидных признака недосыпания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами