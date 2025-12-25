Стало известно, что поможет побороть тягу к сладкому

Врач Белоусова: бороться с тягой к сладкому лучше постепенно

Постепенность поможет избавиться от зависимости от сладкого, это позволит организму успеть подстроиться под изменения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Так, можно понемногу снижать количество сахара в напитках, а также количество сладостей. По словам врача, для минимизации соблазна лучше убрать сладости из зоны видимости.

Она добавила, что в некоторых случаях тяга к сладкому может быть признаком проблем со здоровьем, в том числе нарушений углеводного обмена, преддиабета или диабета.

«Иногда подобное бывает и при железодефицитной анемии или дефиците хрома. Поэтому перед тем как полностью исключать сладкое, нужно проверить уровень сахара и железа в крови и при необходимости скорректировать питание», — подчеркнула Белоусова.

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта до этого установили, что ежедневная порция орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому и улучшает качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома.

Ранее были названы четыре неочевидных признака недосыпания.