Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт в интервью газете Handelsblatt сообщил, что новое руководство по гражданской защите, включающее рекомендации на случай блэкаута или воздушных ударов, пользуется огромным спросом у жителей страны.

Добриндт отметил, что публикация получила широкий интерес без каких-либо возмущений.

Он также заявил о намерении включить подготовку к кризисам в школьную программу. По его словам, необходимо проводить сдвоенный урок с учащимися старших классов, где обсуждались бы возможные угрозы и меры готовности к ним. Добриндт уточнил, что поднимет этот вопрос на предстоящей конференции глав МВД ФРГ и федеральных земель в ноябре.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен расти, чтобы реагировать на международную ситуацию в области безопасности и якобы «агрессивное» поведение России. По его словам, правительство предложит ряд стимулов для достижения новых показателей, в частности повышение зарплаты, чтобы «повысить привлекательность по сравнению с нынешним положением».

Ранее немецкие чиновники отказались отправлять детей «на войну против России».