В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после атаки на Брянск

Минздрав России: 12 пострадавших остаются в больницах после атаки ВСУ в Брянске

В медучреждениях по-прежнему остаются 12 пострадавших при атаке на Брянск. Об этом сообщил в ходе брифинга помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«В стационарах Брянска, Москвы, федеральных медицинских центров Минздрава России остаются 12 пострадавших при атаке украинских боевиков в Брянске», — сказал он.

По данным Минздрава, трое из них остаются в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней и легкой степени тяжести. Отмечается, что в целом динамика у пациентов положительная.

10 марта военные ВСУ атаковали Брянск с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля». Одной из целей стал завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Кроме того, ударам подверглись гражданские объекты. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, восемь человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее от послов двух европейских стран потребовали осудить атаку ВСУ на Брянск.