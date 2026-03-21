Москвич отправился под арест, после того как на 8 Марта порезал дверь расческой

В Москве на 12 суток арестовали мужчину, порезавшего чужую дверь расческой
Москвича арестовали на 12 суток, после того как порезал расческой чужую дверь. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Telegram-канал уточняет, что 8 Марта нетрезвый мужчина перепутал дом и расческой порезал дверь одной из квартир в многоэтажке на проезде Шокальского.

Молодой человек объяснил случившееся ошибкой и признал вину.

В январе в Щигровском районе Курской области 60-летняя женщина избила возлюбленного замороженным хлебом, когда они вместе распивали спиртное дома. Женщина ненадолго вышла, и, вернувшись, обнаружила, что сожитель допил алкоголь без нее. Из-за этого возлюбленные поссорились, а затем стали драться.

Схватив попавшийся под руку засохший и замороженный хлеб, женщина избила им оппонента, нанося удары по его голове и лицу. После этого мужчина ушел. Позже полицейский во время обхода заметил у гражданина следы побоев и инициировал проверку. Подозреваемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

Ранее гриб стал оружием во время семейной ссоры в Нижнем Новгороде.

 
Жены и любовницы Петра I: как личная жизнь императора изменила историю России
