Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Екатеринбурге в доме без мебели и водопровода обнаружили семерых детей-маугли

E1.ru: в Екатеринбурге у приезжих из Таджикистана изъяли семерых детей-маугли
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге у семьи приезжих из Таджикистана забрали семерых детей-маугли, пока родители находились на работе. Об этом сообщил местный новостной портал E1.ru.

Семья проживает в пустом деревянном доме без мебели, водопровода и отопления. Известно, что глава семейства, несмотря на инвалидность, работает круглосуточно. Родители уверяют, что у них есть действующие патенты на ведение трудовой деятельности в России.

По информации журналистов, дети мигрантов не посещали ни школу, ни детский сад, так как у них нет российского гражданства. Старшему сыну уже 16 лет, он приглядывал за младшими, пока родители работали. По словам волонтеров, семья не просила о помощи, но неравнодушные уральцы старались их поддерживать.

В настоящий момент полиция проверяет законность нахождения родителей на территории РФ. Кроме того, будет дана оценка социальным условиям проживания детей. Судьба несовершеннолетних пока неизвестна.

Портал E1.ru напомнил, что семья перебралась в Россию из Таджикистана два года назад. Всего в ней девять детей, семеро из которых живут в РФ. Это четыре мальчика 7, 8, 15 и 16 лет, а также три девочки, которым 5, 6 и 10 лет.

Ранее против жительницы Красноярского края, державшей сына в грязи и мусоре, возбудили дело.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!