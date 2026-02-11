В Екатеринбурге в доме без мебели и водопровода обнаружили семерых детей-маугли

В Екатеринбурге у семьи приезжих из Таджикистана забрали семерых детей-маугли, пока родители находились на работе. Об этом сообщил местный новостной портал E1.ru.

Семья проживает в пустом деревянном доме без мебели, водопровода и отопления. Известно, что глава семейства, несмотря на инвалидность, работает круглосуточно. Родители уверяют, что у них есть действующие патенты на ведение трудовой деятельности в России.

По информации журналистов, дети мигрантов не посещали ни школу, ни детский сад, так как у них нет российского гражданства. Старшему сыну уже 16 лет, он приглядывал за младшими, пока родители работали. По словам волонтеров, семья не просила о помощи, но неравнодушные уральцы старались их поддерживать.

В настоящий момент полиция проверяет законность нахождения родителей на территории РФ. Кроме того, будет дана оценка социальным условиям проживания детей. Судьба несовершеннолетних пока неизвестна.

Портал E1.ru напомнил, что семья перебралась в Россию из Таджикистана два года назад. Всего в ней девять детей, семеро из которых живут в РФ. Это четыре мальчика 7, 8, 15 и 16 лет, а также три девочки, которым 5, 6 и 10 лет.

Ранее против жительницы Красноярского края, державшей сына в грязи и мусоре, возбудили дело.