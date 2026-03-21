Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мошенники выманили у москвички 18 млн рублей под предлогом замены ключей

Пенсионерка отдала мошенникам 18 млн рублей за «замену ключей» от домофона
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве пенсионерка стала жертвой мошенников, отдав им 18 млн рублей под предлогом «замены ключей» от домофона. Об этом сообщила прокуратура столицы.

75-летней женщине позвонил человек, представившийся сотрудником управляющей компании, ответственной за замену дверей и ключей. Он убедил ее назвать код, полученный в СМС. После этого ей позвонил «специалист» из финансовой структуры, который заявил, что ее аккаунт на Госуслугах был взломан с целью оформления доверенности для финансирования незаконных действий. Мошенники убедили пенсионерку, что необходимо «проверить» все ее накопления для обеспечения безопасности.

Женщина по указанию аферистов дважды сняла наличные со своего банковского счета, замаскировав их под обычные посылки, и передала курьерам, которые приходили к ней. В итоге она потеряла 18 млн рублей.

Чертановская межрайонная прокуратура взяла это дело под контроль.

Похожая история произошла в столице в декабре. Тогда жительница Москвы согласилась на замену ключей от домофона и потеряла все сбережения в размере 42 млн рублей.

Ранее россиянка решила заменить ключи от домофона и лишилась квартиры.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!