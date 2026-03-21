Мошенники выманили у москвички 18 млн рублей под предлогом замены ключей

В Москве пенсионерка стала жертвой мошенников, отдав им 18 млн рублей под предлогом «замены ключей» от домофона. Об этом сообщила прокуратура столицы.

75-летней женщине позвонил человек, представившийся сотрудником управляющей компании, ответственной за замену дверей и ключей. Он убедил ее назвать код, полученный в СМС. После этого ей позвонил «специалист» из финансовой структуры, который заявил, что ее аккаунт на Госуслугах был взломан с целью оформления доверенности для финансирования незаконных действий. Мошенники убедили пенсионерку, что необходимо «проверить» все ее накопления для обеспечения безопасности.

Женщина по указанию аферистов дважды сняла наличные со своего банковского счета, замаскировав их под обычные посылки, и передала курьерам, которые приходили к ней. В итоге она потеряла 18 млн рублей.

Чертановская межрайонная прокуратура взяла это дело под контроль.

Похожая история произошла в столице в декабре. Тогда жительница Москвы согласилась на замену ключей от домофона и потеряла все сбережения в размере 42 млн рублей.

Ранее россиянка решила заменить ключи от домофона и лишилась квартиры.