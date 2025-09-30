Найденный у берегов Турции украинский безэкипажный катер решили уничтожить

Безэкипажный катер, который нашли рыбаки у побережья провинции Трабзон в Турции, было решено уничтожить, заявили власти провинции. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении местных властей отмечается, что по результатам оценки сотрудников командования подводных и спасательных операций и других экспертов безэкипажный катер было решено нейтрализовать контролируемым взрывом.

30 сентября сообщалось, что турецкие рыбаки ночью обнаружили безэкипажный катер неизвестного происхождения.

Катер обнаружили у побережья Чаршибаши в провинции Трабзон. Рыбаки изначально привязали устройство к своим лодкам и попытались вытянуть на берег. Однако прибывшая на место береговая охрана отбуксировала беспилотник в порт Ёроз. По предварительной информации, катер мог быть снаряжен взрывчаткой, в связи с чем его переместили в безопасное место для дальнейшего изучения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, к берегам Турции выбросило украинский безэкипажный катер Magura V5. Он используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для операций в Черном море против российского флота. Журналисты предположили, что беспилотник мог «заблудиться» и потерял связь в процессе недавней атаки на Новороссийск.

Ранее стало известно о захвате украинского безэкипажного катера в зоне СВО.