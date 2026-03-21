Въезд в страны ЕС станет платным для украинцев

Украинцам, планирующим поехать в страны Евросоюза, придется заплатить €20 за регистрацию в электронной системе ETIAS. Об этом сообщает украинское издание «Новости. Live», проанализировав новые правила, вступающие в силу в 2026 году.

Уточняется, что нововведение будет распространяться даже на тех граждан Украины, кто въезжает по биометрическим паспортам. Перед поездкой в страны Шенгенской зоны украинцам предварительно потребуется подать онлайн-заявку и получить разрешение на въезд, без которого они не смогут пересечь границу.

В начале февраля Европейский парламент (ЕП) ужесточил условия рассмотрения заявлений о предоставлении убежища для граждан Украины, Молдавии и других стран. Жители этих государств будут обязаны доказать, что данное положение не может применяться к их случаям из-за опасений преследования или риска причинения серьезного вреда в случае возвращения на родину.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал того принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые в огромном количестве перебираются в Германию.

Ранее в двух странах Европы оказались недовольны притоком украинских мужчин-беженцев.

 
