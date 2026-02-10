Размер шрифта
В Европе ужесточили условия для предоставления убежища украинцам

ЕП ужесточил условия предоставления убежища для граждан Украины и Молдавии
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Европейский парламент (ЕП) ужесточил условия рассмотрения заявлений о предоставлении убежища для граждан Украины, Молдавии и других стран. Об этом сообщили на сайте ЕП.

Из заявления следует, что Европарламент одобрил создание общеевропейского списка безопасных стран происхождения. Жители этих государств будут обязаны доказать, что данное положение не может применяться к их случаям из-за опасений преследования или риска причинения серьезного вреда в случае возвращения на родину.

В ЕП отметили, что данное правило также распространяется на страны-кандидаты на вступление в Евросоюз (ЕС). В парламенте уточнили, что эти государства будут считаться безопасными, если на обратное не указывают различные обстоятельства, в том числе вооруженный конфликт, санкции и так далее.

В список безопасных стран включили Тунис, Марокко, Бангладеш, Колумбию, Косово, Индию, Египет, а также страны-кандидаты на вступление в ЕС, в том числе Украину и Молдавию.

5 февраля в МВД России сообщили, что граждане Украины в прошлом году чаще всего обращались с заявлениями о предоставлении временного убежища в РФ. В общей сложности в 2025 году 8820 иностранных граждан попросили убежище, в том числе 3332 гражданина Украины, 3196 граждан Сирии, а также 281 афганец, 313 палестинцев и 191 гражданин Узбекистана.

Ранее эксперт рассказал, чем плохо для России вступление Украины в Евросоюз.
 
