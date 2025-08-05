На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожилые люди оказались более пьющими, чем молодежь

Alcohol Clin Exp Res: пенсионеры в Европе обогнали молодежь по пьянству
true
true
true
close
Maryia Matsiukhina/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеры в Европе обогнали молодежь по уровню употребления алкоголя. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Alcohol Clin Exp Res.

Несмотря на то что традиционно считалось, что с возрастом люди начинают пить меньше из-за ухудшения здоровья, оказалось, что 30% мужчин и 10% женщин 1935–1955 годов рождения, участвовавших в исследовании в Финляндии и Швеции, употребляют алкоголь в опасных количествах, а 13% мужчин и 3% женщин склонны к запойному алкоголизму.

Факторами, увеличивающими вероятность запоев, были названы потеря близких и депрессия. Отмечалось, что наличие четких принципов, в том числе религиозных, напротив, снижало вероятность употребления алкоголя в большом количестве.

Исследователи призвали к внедрению систематического скрининга и профилактических мер в связи с увеличением продолжительности жизни и сопровождающим его ростом числа пожилых людей с алкогольной зависимостью. Необходимой мерой по предотвращению алкоголизма у пенсионеров была названа психологическая поддержка и информирование о мерах борьбы со стрессом и вреде употребления алкоголя.

До этого нарколог Шуров рассказал, что продажа алкоголя и количество пьяных психозов в РФ выросли.

Ранее нарколог рассказал, что если человек пьет пиво ежедневно, это говорит о зависимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами