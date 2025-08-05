Пожилые люди оказались более пьющими, чем молодежь

Пенсионеры в Европе обогнали молодежь по уровню употребления алкоголя. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Alcohol Clin Exp Res.

Несмотря на то что традиционно считалось, что с возрастом люди начинают пить меньше из-за ухудшения здоровья, оказалось, что 30% мужчин и 10% женщин 1935–1955 годов рождения, участвовавших в исследовании в Финляндии и Швеции, употребляют алкоголь в опасных количествах, а 13% мужчин и 3% женщин склонны к запойному алкоголизму.

Факторами, увеличивающими вероятность запоев, были названы потеря близких и депрессия. Отмечалось, что наличие четких принципов, в том числе религиозных, напротив, снижало вероятность употребления алкоголя в большом количестве.

Исследователи призвали к внедрению систематического скрининга и профилактических мер в связи с увеличением продолжительности жизни и сопровождающим его ростом числа пожилых людей с алкогольной зависимостью. Необходимой мерой по предотвращению алкоголизма у пенсионеров была названа психологическая поддержка и информирование о мерах борьбы со стрессом и вреде употребления алкоголя.

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