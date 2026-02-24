В России поддержали идею возвращения вытрезвителей

Главный риск употребления алкоголя заключается в том, что человек, после его употребления, теряет связь с реальностью, что особенно опасно при низких температурах. Чтобы исключить случаи обморожения и ампутации конечностей, а также защитить окружающих от агрессии нетрезвых людей, нужны специализированные учреждения – вытрезвители, заявил в беседе с «Радио 1» врач-нарколог Алексей Казанцев.

«Именно морозная погода делает проблему возвращения вытрезвителей особенно острой для России. Многие даже не ощущают, что холодно. Они идут, кто-то падает», — отметил врач.

Он объяснил, что после употребления спиртного расширяются сосуды, что дает ощущение тепла, но в то же время у человека нарушается координация движений – любой неосторожный шаг может закончиться падением в сугроб, обморожением и ампутацией конечностей. В таких случаях вытрезвители могли бы помочь, считает нарколог. Он также призвал учитывать опасность пьяных людей для окружающих – иногда даже небольшая доза спиртного приводит к психомоторному возбуждению, делая человека злым и агрессивным.

До этого глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов призвал возродить систему вытрезвителей, отметив, что это помогло бы снизить нагрузку на медучреждения и усилить безопасность на улицах. Он отметил, что в настоящее время пьяных людей доставляют в приемные отделения больниц, несмотря на то, что такой человек «нуждается скорее в тепле и определенном уходе, а не в медицинской помощи как таковой».

Единая система медвытрезвителей была упразднена в России в 2011 году. Сейчас они действуют лишь в ряде регионов РФ.

Ранее стало известно, что в медучреждениях Подмосковья могут появиться вытрезвители.