Названы проблемы россиян при разводе с иностранцами

Россияне могут столкнуться с тем, что их развод с иностранцем не будет признан в России. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Галина Гузаева. Она добавила, что, если развод все же будет признан, иностранец может претендовать на половину имущества супруга.

По ее словам, чтобы развод с иностранцем был признан российскими органами, необходимо предоставить в ЗАГС соответствующий документ от иностранных органов.

«Если законодательством другого государства предусмотрена выдача свидетельства о разводе — это оригинал документа с нотариально заверенным переводом на русский язык. Если свидетельство не выдается, потребуется апостилированная копия решения судебной инстанции о разводе или иной документ, предусмотренный законодательством иностранного государства. В некоторых случаях из-за существенных различий правовых систем в РФ не будет признан ни брак, зарегистрированный с иностранцем, ни развод. С точки зрения российской правовой базы, если брак не может быть признан в РФ, то и развод не будет. Как правило, подобный подход демонстрируется, если в иностранном государстве разрешены полигамные отношения или однополые союзы», — отметила Гузаева.

По ее словам, по общему правилу все имущество, приобретенное во время брака, принадлежит обоим супругам в равных долях. Исключение — если между парой был заключен брачный договор, в котором прописаны иные условия раздела имущества, сказала адвокат.

Она уточнила, что, если супруг является иностранным подданным, фактически не проживет со своей законной семьей, это не лишает его права на половину имущества, купленного в браке. Следовательно, в случае развода он вправе потребовать разделить активы, предупредила Гузаева. Она добавила, что законная жена также может выдвинуть требования на имущество, принадлежащее ему за границей.

По словам Гузаевой, защитить имущество в подобной ситуации можно только одним способом: если материальный актив был получен по наследству или в дар, он признается личным имуществом одного из супругов. Кроме того, имущественный объект может быть оформлен на другого члена семьи, например на родителей, уточнила адвокат.

Гузаева сказала, что имущественные права супругов определяются законодательством государства, на территории которого супруги совместно проживают, законодательной базой страны, в которой супруги имели последнее совместное место жительства (если они проживают отдельно длительное время), или на территории РФ, если супружеские отношения носили формальный характер, супруги никогда не жили вместе и не вели совместный быт.

При разделе имущества следует руководствоваться его местонахождением, считает адвокат. По ее словам, это значит, что логичнее подать в суд в той стране, где находится имущественный объект, подлежащий разделу. Это связано с различием правовых систем разных государств и ограниченной возможностью признать судебное решение, выданное в РФ, пояснила Гузаева.

«Если объект находится в стране, с которой у России действует международное соглашение о взаимном признании судебных решений в вопросах семейного законодательства, в суд можно обратиться по месту жительства. Если речь идет о государстве, с которым подобные договоренности отсутствуют, придется обращаться в судебные инстанции этой страны. Решения отечественных инстанций в данной ситуации не будут иметь никакой юридической силы», — заключила адвокат.

