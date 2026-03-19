Россиянин потратил 2 млн на проституток и пытался переложить часть расходов на жену

Baza: красноярец при разводе требовал разделить кредиты на проституток с женой

Мужчина из Красноярска попытался переложить на супругу кредит, который взял на времяпровождение с женщинами по вызову. Об этом сообщает Baza.

Россиянин по имени Вадим вместе с супругой принял решение о разводе, у пары остались не только двое детей и имущество, но и кредиты. Последние мужчина потребовал разделить, так как якобы тратил их на семью.

Жена заявила, что около 200 тысяч из взятых у банка мужем 2,6 млн рублей они потратили на совместный отдых в Таиланде, в остальном она не заметила, чтобы супруг тратил крупную сумму на семью.

Спустя некоторое время в телефоне Вадима она обнаружили переписки с проститутками, услугами которых он пользовался в браке. За один визит женщины получали от 40 до 60 тысяч рублей.

«Теперь суд должен решить, куда делись деньги из семейных кредитов и кто должен их возвращать», – сообщается в публикации.

