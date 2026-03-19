В Шотландии запретили собачьи бега

Шотландия стала второй частью Великобритании после Уэльса, принявшей запрет на гонки борзых. Соответствующий законопроект был одобрен парламентом: за него проголосовали 70 депутатов, против — 27, еще 19 воздержались, пишет Daily Record.

Документ предусматривает уголовную ответственность за эксплуатацию гоночных трасс для борзых, а также за участие владельцев собак в подобных соревнованиях. Инициатором законопроекта выступил депутат от партии «Зеленые» Марк Раскелл.

Принятие закона фактически означает закрытие последней действующей трассы в Шотландии. По словам Раскелла, этот шаг положит конец «жестокому и устаревшему виду развлечений». Он отметил, что международная тенденция все больше склоняется к запрету гонок ради защиты животных.

Закон вызвал широкую поддержку со стороны зоозащитных организаций. Активисты назвали его «историческим шагом» и важным достижением в сфере благополучия животных. Активисты также подчеркнули, что решение Шотландии и Уэльса стало серьезным сигналом о приоритете защиты собак.

Несмотря на поддержку правительства, законопроект встретил критику со стороны части депутатов. Представители консерваторов и лейбористов заявили, что запрет не окажет реального влияния на благополучие животных, поскольку активных трасс в стране практически не осталось. Кроме того, критики считают, что вместо полного запрета следовало усилить регулирование отрасли.

