Юрист оценил шансы Долиной отсудить 176 млн рублей

Юрист Кваша: Долина не сможет отсудить у мошенников 176 млн рублей
Певица Лариса Долина не сможет отсудить похищенные мошенниками деньги, которые она выручила за продажу своей квартиры. Пойманные аферисты – это не конечные бенефициары аферы, более того – они могли даже не знать, что их втянули в схему обмана. Поэтому требовать средства с них странно и бесперспективно, заявил ипотечный брокер и юрист Дмитрий Кваша Общественной Службе Новостей.

«Эти люди, которых поймали, могли даже не знать, что они являются участниками большой аферы, — подчеркнул специалист. — Главные заказчики не они. Многие из этих людей работали вслепую и не подозревали, что их используют».

Он напомнил, что эти люди также не получили доход с квартиры артистки, поэтому взыскать она может только «бабушкину квартиру», доставшуюся тем, кого она обвиняет. Позиция певицы может в итоге сыграть против нее, так как отвернет от нее оставшихся россиян, которые еще поддерживали звезду в трудный период, считает Кваша.

«Кроме репутационных потерь, она ничего не получит», — заключил юрист.

Напомним, Лариса Долина подала в суд на пособников мошенников: она требует взыскать с них 176 млн. При этом двое из фигурантов по предыдущему решению уже должны певице 18,5 млн. Сама Долина снова активно дает концерты. Она пока живет в съемной квартире, но уже скоро ей могут подарить новое жилье, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина рассказала, как обезопасила себя от мошенников.

 
