Биолог рассказал, где в Подмосковье больше всего клещей

Биолог Федоров: клещей больше всего в Дмитровском и Истринском районах

Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал РИА Новости, что Дмитровский, Талдомский, Пушкинский, Ногинский и Истринский районы Подмосковья являются лидерами по количеству клещей.

«Иксодовые клещи встречаются почти везде, но чаще всего в Дмитровском, Талдомском, Пушкинском, Ногинском и Истринском районах, а также в Шатуре, Егорьевске, Воскресенске, Раменках, Можайске», — поделился Федоров.

Накануне энтомолог Роман Хряпин рассказал, что правильная одежда поможет защититься от гигантских клещей, которые распространились в российских регионах.

По его словам, это клещи рода Hyalomma (Хиаломма — «стеклянный глаз»), которые имеют более крупный размер. Из-за этого их проще разглядеть на теле.

Специалист добавил, что панцирь у таких клещей толще, поэтому для обработки территорий от них требуются более концентрированные средства. Их можно встретить на степных территориях Краснодарского края, Крыма, Волгоградской, Астраханской областей, Белгородчины, Оренбуржья, Башкирии.

