Биолог рассказал, где в Подмосковье больше всего клещей

Биолог Федоров: клещей больше всего в Дмитровском и Истринском районах
Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал РИА Новости, что Дмитровский, Талдомский, Пушкинский, Ногинский и Истринский районы Подмосковья являются лидерами по количеству клещей.

«Иксодовые клещи встречаются почти везде, но чаще всего в Дмитровском, Талдомском, Пушкинском, Ногинском и Истринском районах, а также в Шатуре, Егорьевске, Воскресенске, Раменках, Можайске», — поделился Федоров.

Накануне энтомолог Роман Хряпин рассказал, что правильная одежда поможет защититься от гигантских клещей, которые распространились в российских регионах.

По его словам, это клещи рода Hyalomma (Хиаломма — «стеклянный глаз»), которые имеют более крупный размер. Из-за этого их проще разглядеть на теле.

Специалист добавил, что панцирь у таких клещей толще, поэтому для обработки территорий от них требуются более концентрированные средства. Их можно встретить на степных территориях Краснодарского края, Крыма, Волгоградской, Астраханской областей, Белгородчины, Оренбуржья, Башкирии.

Ранее врач раскрыл последовательность действий при укусе клеща.

 
