Экс-замглавы инженерных войск Алахвердиева отпустили на спецоперацию

Следователи приостановили уголовное преследование и отпустили на специальную военную операцию экс-заместителя начальника инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Руслана Алахвердиева, обвиняемого в получении пяти взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Следствие по уголовному делу о взяточничестве (пять эпизодов) и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Руслана Алахвердиева приняло решение о приостановлении уголовного преследования генерала, который в настоящее время уже находится в зоне специальной военной операции, где выполняет боевые задачи», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, в отношении бизнесмена Вадима Монахова, фокусируемого в одном из пяти эпизодов дачи взятки бывшему замглавы инженерных войск, «должны были прекратить уголовное преследование по примечанию».

До этого было прекращено дело в отношении экс-мэра Большого Камня Приморского края Рустяма Абушаева, находящегося в СВО.

Ранее было названо число отправившихся на СВО фигурантов уголовных дел.