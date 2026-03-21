Экс-замглавы инженерных войск Алахвердиева отпустили на спецоперацию

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Обвиняемый в коррупции экс-замглавы инженерных войск Алахвердиев ушел на СВО
Антон Денисов/РИА Новости

Следователи приостановили уголовное преследование и отпустили на специальную военную операцию экс-заместителя начальника инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Руслана Алахвердиева, обвиняемого в получении пяти взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Следствие по уголовному делу о взяточничестве (пять эпизодов) и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Руслана Алахвердиева приняло решение о приостановлении уголовного преследования генерала, который в настоящее время уже находится в зоне специальной военной операции, где выполняет боевые задачи», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, в отношении бизнесмена Вадима Монахова, фокусируемого в одном из пяти эпизодов дачи взятки бывшему замглавы инженерных войск, «должны были прекратить уголовное преследование по примечанию».

До этого было прекращено дело в отношении экс-мэра Большого Камня Приморского края Рустяма Абушаева, находящегося в СВО.

Ранее было названо число отправившихся на СВО фигурантов уголовных дел.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
