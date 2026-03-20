Россиянам объяснили, как переработки приводят к лишнему весу

Переработки воспринимаются организмом как сигнал об опасности, поэтому могут приводить к набору веса. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, высокий уровень кортизола блокирует нормальную работу инсулина, что заставляет клетки активно запасать жир. Врач добавила, что для удержания фокуса внимания на работе сотрудники могут пить больше кофе или курить, что усиливает нагрузку на надпочечники. Она отметила, что без полноценного ужина люди выбирают продукты с высоким гликемическим индексом, например, пиццу или полуфабрикаты, что провоцирует воспаление.

«В моей практике я часто наблюдала, как пациентки с идеальными показателями здоровья начинали резко набирать вес после повышения в должности, связанного с вечерними сменами. Нарушение мелатонинового цикла «обнуляет» все попытки похудеть, даже если общая калорийность рациона кажется умеренной», — заключила Лаврентьева.

Американские ученые до этого доказали, что строгая кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким уровнем углеводов может нормализовать уровень сахара в крови и улучшить работу мышц — по крайней мере, у мышей. Особенно выраженный эффект наблюдался при сочетании диеты с физическими нагрузками.

