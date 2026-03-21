Адвокат раскрыл признаки фиктивности браков с участниками СВО

Адвокат Владислав Сопельник, консультирующий семьи российских бойцов, рассказал «Газете.Ru», как определить, что с участником СВО заключили фиктивный брак для получения выплат в случае его гибели. По его словам, на это может указывать скорость заключения брака и «недостойное поведение» жены.

Он объяснил, что в российском законодательстве не прописаны четкие критерии фиктивности брака.

«Есть 27 статья Семейного кодекса РФ, которая гласит, что брак должен заключаться с целью создания семьи. Но это довольно расширенная формулировка… И каждый случай, безусловно, индивидуален», — отметил юрист.

Создание семьи должно нести за собой какие-то нормативно-правовые последствия: совместная жизнь, решение совместных проблем, возможно, общие дети. Однако, в случае военных, отсутствие совместного проживания и общего хозяйства — еще не основание, чтобы признать брак фиктивным. Так как военнослужащие большую часть времени живут со своим подразделением и находятся на боевой задачи, указал адвокат.

С точки зрения собеседника «Газеты.Ru», на фиктивность брака может указывать скорость, с которой его заключили. Это особенно актуально для участников СВО, так как их расписывают вне очереди, день в день, чем могут пользоваться мошенники.

«Для меня понятие «признак фиктивности» простое — люди абсолютно не были знакомы друг с другом, познакомились и в течение кратчайшего времени, до недели, решили заключить брак. Учитывая современные реалии, в этом случае я не верю в чистоту помыслов», – резюмировал Сопельник.

Также явным признаком фиктивности может быть «недостойное» поведение жены.

«К примеру, он служит, отправлял ей деньги, а она ведет явную личную жизнь с другими мужчинами, скажем так... Первое такое громкое дело было рассмотрено в 2023 году. Боец был участником добровольческого подразделения «Ахмат», погиб. Еще пока он служил, его супруга хвасталась в соцсетях дорогими подарками явно не от него, букетами и так далее. Дело дошло до Верховного суда, и суд встал на сторону матери бойца», – отметил юрист.

Как правило, родные погибшего бойца хотят признать его брак фиктивным из-за выплат, которые делятся поровну между ближайшими родственниками. В случае недобросовестной жены семье проще не оспаривать сам брак, а просто лишить ее права на выплаты, обратил внимание Сопельник.

«Для этого не нужна прокуратура, на основании собранных фактов семья с помощью адвоката может сама обратиться в суд… Жену можно лишить права на выплаты как раз на основании ее недостойного поведения. Но должны быть явные признаки. Не просто слова родственников: «Мы считаем, что она недостойная». Это должны быть доказательства. Возможно, сообщения в мессенджерах, какие-то аудио-, видеозаписи», – резюмировал адвокат.

В то же время Сопельник указал, что и сами родственники бывают недобросовестными и ради денег пытаются признать фиктивным обычный брак погибшего военного.

