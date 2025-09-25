На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники придумали новую схему обмана участников СВО и их семей

Специалист Леокумович: мошенники придумали новую схему обмана участников СВО
Мошенники придумали новый способ обмана участников спецоперации и их родных, в ходе которого они предлагают им положить деньги якобы на специальный вклад с доходностью 21% и крадут деньги и персональные данные. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник управления цифровой криминалистики и киберразведки Angara SOC Никита Леокумович.

По его словам, так аферисты играют на чувствах людей, поскольку предлагают высокий заработок без каких-либо усилий. Эксперт добавил, что для защиты от их действий не сработают постоянные предупреждения и повторения правил кибербезопасности.

«Чтобы не стать жертвой мошенника, нужно не вестись. Если вам обещают просто так деньги — это все ерунда. Никому не надо сообщать коды из СМС, там прямо так в СМС и написано: никому не сообщайте». Сотрудники спецслужб или силовых ведомств не будут с вами связываться в мессенджере, будут вас просить переходить в чат-бот», — заключил Леокумович.

25 сентября сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян, притворяясь старшими по дому. Аферисты от имени старших по дому звонят или пишут в мессенджерах, прося граждан подтвердить персональные данные якобы для нужд ЖКХ.

Старшие по дому предупреждают, что они никогда не собирают с жильцов таких сведений. Имея персональные данные человека, мошенники могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе и личному кабинету на «Госуслугах».

Ранее московская пенсионерка продала квартиру и обогатила мошенников на 32 млн рублей.

