Женщина оставила своего восьмилетнего сына в горах за непослушание

В Японии женщина пошла в горы с ребенком и бросила его на тропе
Shutterstock

Японка бросила сына одного в горах, чтобы наказать за непослушание. Об этом сообщает Japan Today.

В японском городе Мисима префектуры Сидзуока арестовали 28-летнюю женщину и ее 28-летнего бойфренда за жестокий поступок. Они оставили ее восьмилетнего сына одного в горах, решив таким способом проучить мальчика, потому что он якобы не слушался взрослых.

Через час ребенок сам добрался до ближайшего кемпинга, который был расположен в километре от места, где его бросила мать. Сотрудник кемпинга увидел его и вызвал полицию.

Вскоре родители вернулись на то же место, но не нашли сына и сами обратились в полицию с заявлением о пропаже. Их арестовали в тот же вечер. Мальчик не пострадал, но был сильно напуган.

В настоящее время полицейские устанавливают, подвергался ли мальчик насилию в семье.

Ранее украинка выколола глаз трехлетнему сыну ради пособия по инвалидности.

 
