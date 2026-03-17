Пассажира, гонявшегося за стюардессой во время полета, обвинили в домогательствах

В Сингапуре мужчине грозит порка за домогательства к стюардессе во время полета
Пассажир угодил под суд за приставания к стюардессе на борту самолета, передает CNA.

В Сингапуре 36-летнему гражданину Индии Акашу Тивари предъявили обвинение в домогательствах к стюардессе на рейсе авиакомпании Singapore Airlines 9 февраля.

По версии следствия, во время полета мужчина несколько раз схватил сотрудницу за ягодицы, когда она обслуживала его. Женщина попросила нарушителя прекратить, но он последовал за ней в камбуз (зону бортового питания), загнал в угол и продолжал приставать.

Тогда бортпроводница закричала, вышла в проход и сообщила обо всем начальнику, лишь после этого Тивари вернулся на свое место.

Полиция аэропорта Чанги получила сообщение и арестовала мужчину по прилете. На вопрос, считает ли он себя виновным, иностранец ответил отрицательно.

Ему грозит до 3 лет тюрьмы, штраф или порка за домогательства, а также шесть месяцев ареста и штраф 5000 сингапурских долларов (около 322 тыс. рублей — прим. ред.) за угрожающее поведение. Расследование инцидента продолжается.

Ранее неадекватный пассажир самолета искусал стюардессу и избежал тюрьмы.

 
Финал блокировки Telegram, убийство «серого кардинала» Ирана и нашествие клещей. Главное за 17 марта
