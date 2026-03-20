В Пензе пенсионерка лишилась 18 млн рублей, сообщив мошенникам номер СНИЛС

Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Пензы пыталась получить выплаты, но стала жертвой мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время звонка неизвестные рассказали, что пенсионерке положены выплаты, из она сможет получить если продиктует номер своего СНИЛС. Женщины выполнила указания аферистов, но спустя время ей позвонили снова.

Незнакомец утверждал, что ее данные мошенники использовали для перевода денег на нужды экстремистских организаций. Руководствуясь инструкциями, она продала свою квартиру за два миллиона рублей, взяла кредит и вместе со своими накоплениями отправляла через банкомат и передавала курьерам.

«Всего на протяжении трех недель потерпевшая перевела мошенникам 18 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Позже жительница Пензы обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили дело по статье о мошенничестве. Сейчас специалисты ищут причастных к махинации людей.

