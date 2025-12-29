Размер шрифта
В МИД РФ рассказали, как россиянам избежать проблем в путешествии за границу

МИД РФ: при поездке за границу важны основательная подготовка и планирование
Yellowj/Shutterstock/FOTODOM

Избежать неприятных ситуаций во время путешествия за границу помогут основательная подготовка к поездке и предварительное планирование. Об этом в разговоре с «Парламентской газете» рассказал директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он порекомендовал россиянам, планирующим путешествие, внимательно ознакомиться с материалами, которые размещены на официальном сайте МИД России в рубрике «Выезжающим за рубеж» раздела «Полезная информация», а также в соответствующем разделе Консульского информационного портала. Помимо этого, следует изучить тематические разделы на сайтах российских заграничных учреждений в странах предстоящей поездки.

«Хорошим подспорьем для выезжающих за границу является разработанное Департаментом ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России мобильное приложение «Помощник за рубежом», которое содержит нужные рекомендации на случай возникновения различных инцидентов», — отметил Климов.

По его словам, за границей важно следовать ряду простых правил, в числе которых внимательное отношение к документам, удостоверяющим личность и подтверждающим законность пребывания в чужой стране, соблюдение местных законов, норм и правил поведения, а также оформление медицинской страховки перед путешествием.

Климов напомнил, что в особенно затруднительных ситуациях гражданам могут помочь российские дипломатические представительства и консульские учреждения.

Эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Дарья Абакумова до этого рассказала «Газете.Ru», что Египет вошел в список лучших направлений для новогоднего путешествия. По ее словам, эта страна является беспроигрышным вариантом для тех, кто хочет сменить атмосферу, погреться на солнце и отдохнуть от суеты, не разоряя при этом бюджет. Еще одно направление, которое стоит рассмотреть, по мнению специалиста, — ОАЭ.

Ранее были названы самые популярные города России для отдыха на Новый год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525001_rnd_0",
    "video_id": "record::ac46ba4f-205a-438b-9247-fcc226051d94"
}
 
