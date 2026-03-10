Мантуров заявил, что Россия начнет освоение дальнего космоса с Венеры

Венера станет первой планетой в планах России по освоению космоса. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью журналу «Разведчик», передает РИА Новости.

Мантуров напомнил, что СССР в 1970 году удалось произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы и это была именно Венера (15 декабря 1970 года автоматическая межпланетная станция «Венера-7» впервые в мире осуществила мягкую посадку на поверхность Венеры и передала данные).

«Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что для реализации таких амбициозных проектов России потребуются не только серьезные ресурсы, но и нестандартные инженерные решения. Для этого нужна талантливая и «дерзкая» молодежь, которая сможет по‑новому взглянуть на проблемы и предложить свежие идеи.

В феврале президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников заявил, что в российской программе по изучению Луны есть строительство атомной электростанции.

Ранее в США сообщили об обнаружении обломков советской станции «Луна‑9».