Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам назвали самые распространенные травмы из-за езды на самокатах

Травматолог Григорьев: самокатчики часто ломают челюсти и ноги
PavelKant/Shutterstock/FOTODOM

Со стартом сезона езды на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности растет и количество травм их пользователей. Самыми распространенными травмами у самокатчиков являются черепно-мозговые, переломы челюсти, травмы и переломы костей рук и ног, сообщает 360.ru со ссылкой на главного внештатного детского специалиста, травматолога-ортопеда Минздрава Московской области Александра Григорьева.

Врач подчеркнул, что получить травму пользователи самокатов могут даже на небольшой скорости – например, если столкнуться с другим участником движения или потеряют управление.

«Зачастую это серьезные многооскольчатые, открытые переломы, сочетанные травмы (когда повреждения имеются в двух и более анатомических областях), — отметил Григорьев. — Восстановление после таких травм достигает до полугода или даже до года».

Единственный гарантированно надежный способ избежать травмы – это не пользоваться самокатом вообще, но если такой вариант не рассматривается, то важно хотя бы строго соблюдать правила безопасности, подчеркнул специалист. В том числе важно не допускать за вождения СИМ детьми и подростками, не кататься одновременно вдвоем и втроем, не выезжать на проезжую часть и не превышать допустимую скорость. Кроме того, рекомендуется не передвигаться на самокатах по узким улицам с большим количеством препятствий и помех.

До этого руководитель пресс-службы сервиса кикшеринга Денис Балакирев рассказал, что в России снижается количество аварий с участием электросамокатов и прочих СИМ. Эксперт отметил, что у сервисов аренды СИМ в настоящее время больше возможностей, чем у официальных ведомств, вести работу с нарушителями и собирать статистику, в том числе по инцидентам, которые фиксируются собственными системами контроля.

Самокатчикам ранее напомнили о штрафах за нарушение правил езды для СИМ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!