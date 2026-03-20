Россиянам назвали самые распространенные травмы из-за езды на самокатах

Со стартом сезона езды на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности растет и количество травм их пользователей. Самыми распространенными травмами у самокатчиков являются черепно-мозговые, переломы челюсти, травмы и переломы костей рук и ног, сообщает 360.ru со ссылкой на главного внештатного детского специалиста, травматолога-ортопеда Минздрава Московской области Александра Григорьева.

Врач подчеркнул, что получить травму пользователи самокатов могут даже на небольшой скорости – например, если столкнуться с другим участником движения или потеряют управление.

«Зачастую это серьезные многооскольчатые, открытые переломы, сочетанные травмы (когда повреждения имеются в двух и более анатомических областях), — отметил Григорьев. — Восстановление после таких травм достигает до полугода или даже до года».

Единственный гарантированно надежный способ избежать травмы – это не пользоваться самокатом вообще, но если такой вариант не рассматривается, то важно хотя бы строго соблюдать правила безопасности, подчеркнул специалист. В том числе важно не допускать за вождения СИМ детьми и подростками, не кататься одновременно вдвоем и втроем, не выезжать на проезжую часть и не превышать допустимую скорость. Кроме того, рекомендуется не передвигаться на самокатах по узким улицам с большим количеством препятствий и помех.

До этого руководитель пресс-службы сервиса кикшеринга Денис Балакирев рассказал, что в России снижается количество аварий с участием электросамокатов и прочих СИМ. Эксперт отметил, что у сервисов аренды СИМ в настоящее время больше возможностей, чем у официальных ведомств, вести работу с нарушителями и собирать статистику, в том числе по инцидентам, которые фиксируются собственными системами контроля.

Самокатчикам ранее напомнили о штрафах за нарушение правил езды для СИМ.